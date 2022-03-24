РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. В подмосковном Подольске сотрудник полиции на родительском собрании рассказал об участии несовершеннолетних в экстремистской деятельности и распространении радикальных идей среди молодежи, наркотической и алкогольной зависимостях, сообщает пресс-служба УМВД России по Подольску.

Провели беседу по теме безопасного поведения среди подрастающего поколения, в которой приняли участие сотрудники УМВД России по Подольску, управления по обеспечению общественной безопасности администрации округа и комиссии по делам несовершеннолетних. Проинформировали родителей школьников о наиболее распространенных проблемах, с которыми они могут столкнуться при воспитании подрастающего поколения.

Спикеры затронули такие темы, как участие несовершеннолетних в экстремистской деятельности и распространении радикальных идей среди молодежи, наркотической и алкогольной зависимостях. Сотрудники полиции обратили внимание на проблему употребления и распространения наркотиков несовершеннолетними.

Родителей попросили быть более внимательными к своим детям и обращать внимание на круг общения как в реальной жизни, так и в социальных сетях, также на просьбу об увеличении денежных средств, выделяемых на карманные расходы. Подростки из благополучных семей также могут употреблять наркотики, а если родители это вовремя заметят, то предотвратят наступление необратимых последствий.

Полицейские объяснили, какие особенности поведения присущи людям, употребляющим наркотики. Также рассказали об ответственности за преступления данной категории. Родителям также разъяснили, какие виды наркотических средств и психотропных веществ наиболее распространены у молодежи в настоящее время.

В завершение мероприятия напомнили о возможности обращения за помощью к медицинским психологам наркологического диспансера, которые оказывают поддержку родителям и подросткам, в том числе анонимно.