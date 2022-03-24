РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. В подмосковном Подольске прошла встреча представителей власти и жителей, на которой рассказали о том, как получить денежные сертификаты на новое жилье и о проекте строительства нового дома на улице Циолковского, сообщил глава Подольска Дмитрий Жариков.

Жариков разъяснил жителям аварийных домов их законные права, рассказал о президентской программе «Жилье и городская среда» и федеральном проекте «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». На встречу пригласил жителей аварийных домов №№3, 5 на улице Циолковского и дома №4/2 на улице Ленина.

«Комфортабельные и уютные квартиры - вот чего от нас ждут люди, живущие в домах, признанных аварийными. И наша задача такие условия им предоставить!» - написал Жариков в своем Telegram-канале.

Собственнику необязательно ждать, когда построят дом под переселение. Он может выбрать альтернативу в виде денежного сертификата и сам подобрать подходящее жилье. Согласно программе, государство выкупает один квадратный метр по цене 83 963 рубля. Минимальный метраж составляет 33,5 кв. м, даже если площадь, которая принадлежит собственнику, по факту меньше. Минимальная выплата по сертификату составит 2 812 760 рублей. Если площадь жилого помещения больше, то выкуп идет по фактическому метражу.

Получение сертификата можно рассматривать как один из вариантов решения квартирного вопроса.

Также планируется строительство МКД для расселения аварийных домов. На данный момент в разработке находится проект 17-этажной новостройки на улице Циолковского вместо аварийного жилья. Благодаря реализации этого проекта в новые квартиры смогут переехать жители 10 аварийных домов единовременно. В настоящее время идет обсуждение проекта с правительством Московской области.

Жариков договорился о новой встрече с жителями из аварийного жилья через месяц и пообещал рассказать о проделанной работе.