РИАМО - 24 мар. Для производства силовых кабелей с термостойкой изоляцией московская группа компаний «Москабельмет» с 2017 года используется только отечественные материалы. Продукция предприятия – аналог кабелей из импортного сырья, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Продукция производителя применялась при возведении новых линий московского и петербургского метро, а также при реконструкции дорог в Москве, Подмосковье, Краснодарском крае и в Крыму.

«Москва принимает ряд мер для помощи предприятиям в поиске альтернативных поставщиков. При этом промышленники города давно решают вопросы, связанные с импортозамещением. Например, производитель кабелей уже несколько лет среди прочего предлагает продукцию, состоящую полностью из отечественных материалов», — рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он уточнил, что продукция активно применяется при замене и реконструкции кабельных сетей на различных объектах инфраструктуры города.

Генеральный директор ГК «Москабельмет» Павел Моряков отметил, что из-за ограничения поставок иностранных материалов может возникнуть нехватка подобной продукции.