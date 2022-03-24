РИАМО - 24 мар. Обитающие в Московском зоопарке еноты-полоскуны и енотовидная собака Буба вышли из зимней спячки, сообщает пресс-служба зоосада.

Как пояснила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова, еноты спят некрепко и в течение зимы могут просыпаться, чтобы походить по вольеру и поискать еду.

«Сейчас они стали гораздо активнее, уже не засыпают надолго и всегда ждут кипера с очередной порцией лакомства», - добавила Акулова.

Еноты-полоскуны и Буба начали отъедаться перед зимним сном еще в начале октября, однако заснули поздно – в середине января. Отдыхать зверьки залегли в одном домике, утепленном соломой.

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