РИАМО - 24 мар. В столичных библиотеках 26 марта стартует Московская неделя детской книги, программу подготовили 137 городских читален, сообщает пресс-служба департамента культуры столицы.

Для посетителей подготовили новинки литературы. Также все желающие смогут задать вопросы популярным авторам и увидеть мультфильмы по мотивам любимых произведений.

«С 26 марта по 3 апреля в 137 библиотеках столицы ребят ждут встречи с писателями, поэтами и художниками-иллюстраторами, а также викторины, конкурсы и показы мультфильмов. Всего запланировано порядка 300 событий», - сообщила заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

26 марта в 10:30 в Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара для дошкольников 4-5 лет будут читать книгу «Искорка» китайского автора и иллюстратора Чжу Чэнляна. Маленькие гости смогут узнать о лисе, которая пытается спасти лисенка, попавшего в охотничью ловушку.

В 12:30 детям 6-7 лет почитают книгу «Морж как морж, ничего особенного» Даши Димитровой. В ней герою предстоит научиться верить в себя, а еще он сможет встретить настоящего друга.

В библиотеке №261 гостям предложат вспомнить произведения Корнея Чуковского, а еще проведут литературную игру-путешествие по мотивам его книг. Встреча пройдет 26 марта в 12:00.

26 марта в 14:00 в Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара состоится встреча с писателем и сценаристом Олегом Роем, который поведает читателям о своей серии книг «Супер Мяу». Дети смогут задать ему вопросы.

В Центральной детской библиотеке № 46 им. И.З. Сурикова 26 марта в 12:00 начнется встреча с писателем и художником-иллюстратором Анной Хоптой, которая расскажет о своей книге «Нарисованный оркестр». Данное произведение можно не только прочитать, но и услышать звук классических музыкальных инструментов.

29 марта в Центральной библиотеке №197 им. А.А. Ахматовой ребята могут встретиться с детскими писателями Валентиной Дегтевой и Дмитрием Сиротиным. Начало в 12:00. Писатели расскажут о книге «Куклы в коробке», а еще зачитают веселые стихи и ответят на вопросы.