РИАМО - 24 мар. В 2022 году из перечня объектов недвижимости, облагаемых налогом на имущество от кадастровой стоимости, исключили 134 объекта. Решение было принято на заседании президиума правительства столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Правительство Москвы оперативно реагирует на изменения в характеристиках объектов недвижимости и запросы их владельцев. В процессе межведомственного взаимодействия вносятся изменения в перечень торгово-офисной недвижимости в целях обеспечения справедливого уровня налоговой нагрузки на владельцев имущества», — сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Он добавил, что собственники упомянутых объектов будут платить налог на имущество организаций в 2022 году от среднегодовой стоимости, которая ниже кадастровой. Суммарная площадь исключенных из перечня помещений составила 349 тыс. «квадратов».

Большая часть объектов (125) убрали после формирования перечня объектов, облагаемых налогом на имущество от кадастровой стоимости, а также в результате несоответствия критериям после исправления ошибки в сведениях ЕГРН.