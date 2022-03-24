РИАМО - 24 мар. Работы по строительству северного вестибюля станции «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии Мосметро планируют завершить в 2023 году. Основные конструкции готовы уже почти на 80%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Согласно графику, монолитные работы завершат в начале лета. Открытие северного вестибюля запланировано на 2023 год», - рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что новый вестибюль свяжут со станцией 3 эскалаторами. Их начнут монтировать в конце апреля.

«На сегодняшний день в наклонном ходе уже установлены специальные металлоконструкции – фермы. В дальнейшем произведут сборку и выверку секций эскалаторов длиной 108 метров», – пояснил Бочкарев.

Вестибюль планируется интегрировать в ТПУ, который объединит МЦК и МЦД-1. Выходы из вестибюля будут вести на обе стороны Локомотивного проезда.

«Один выведет к пересечению 3-го Нижнелихоборского и Локомотивного проездов, второй интегрируют с новой платформой станции Окружная первого Московского центрального диаметра (МЦД-1)», - уточнили в пресс-службе департамента строительства города.

В пресс-службе АО «Мосметрострой» отметили, что на сегодняшний день на объекте готовы водозащитные зонты – элементы архитектурной отделки, применяемые при строительстве станций глубокого заложения.

В настоящее время выполняется отделка служебных помещений, остекляются металлоконструкции, идет подготовка к монтажу инженерных систем. Пассажирскую зону планируют начать отделывать в середине апреля.