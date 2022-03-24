РИАМО - 24 мар. В столице стартовала программа капитального ремонта молочных кухонь, их модернизируют и приведут к единому стандарту, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На сегодняшний день на молочных кухнях получают продукты около 325 тыс. москвичей — для этого в городе работает больше 250 точек. Мы запустили программу капремонта молочных кухонь. По аналогии с новым московским стандартом поликлиник мы создали единый стандарт», — сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она пояснила, что молочные кухни будут современными и удобными. Оформление помещений будет выдержано в едином узнаваемом стиле.

Также в пунктах установят пандусы и организуют места для колясок с навесами. Кухни оснастят современным оборудованием для хранения молока.

В текущем году в Москве планируется обновить 20 молочных кухонь.