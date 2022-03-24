РИАМО - 24 мар. Утром в четверг ситуация на дорогах в Москве оценивается в 3 балла из 10 возможных. К вечеру она может ухудшиться до 8 баллов, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Основные затруднения ожидаются в центральной части города, а также на МКАД, Садовом и Третьем транспортном кольцах.

К образованию пробок могут привести мелкие ДТП и строительные работы. Сейчас из-за работ ограничено движение на 85-м и 90-м км МКАД, проспекте Мира, Рижской и Лужнецкой эстакадах и Волгоградском проспекте.

Автомобилистам рекомендуют пересесть на общественный транспорт. По центру будет быстрее передвигаться на метро, а по вылетным магистралям - на наземном городском транспорте.