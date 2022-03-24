РИАМО - 24 мар. На столичных набережных специалисты комплекса городского хозяйства начали работы по подготовке к открытию навигации. До начала сезона планируется провести очистку и ремонт набережных, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«С установлением постоянных положительных температур воздуха в дневное время стартовали работы по подготовке набережных к весенне-летнему сезону и открытию навигации», - сказал Бирюков.

Он уточнил, что работы проведут на 78 объектах, в их числе Кремлевская, Фрунзенская, Котельническая, Крымская, Пречистенская набережные, а также набережная Северного речного вокзала.

«В рамках подготовки сооружений к новому сезону специалисты проведут работы по пескоструйной очистке и промывке гранитных парапетов, обновят сходы к воде и прогулочные тротуары», - пояснил Бирюков.

Заммэра добавил, что набережные планируется привести в порядок до конца апреля.

Кроме того, в летний период набережные будут планово ремонтироваться. Например, будут расшиваться швы. Процедура необходима для увеличения срока эксплуатации сооружений, поскольку шов через какое-то время разрушается, что может привести к смещению и даже выпадению гранитных плит.