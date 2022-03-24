РИАМО - 24 мар. На городском портале «Узнай Москву» 16-22 апреля проведут пятый краеведческий диктант «Московский код», участникам предстоит ответить на 320 вопросов, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

На диктанте будут задавать вопросы об истории города, памятных датах, известных архитекторах и их творениях.

«Краеведческий диктант приурочен к Дням исторического и культурного наследия. Тех, кто ответит на наибольшее количество вопросов, ждут памятные призы: книги об архитектуре, билеты в столичные театры и музеи», — уточнила заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она добавила, что в 2020 году в подобных диктантах поучаствовали более 11 тыс. человек.

В 2022 году впервые свои вопросы для онлайн-диктанта могут прислать все желающие горожане. Их принимают до 1 апреля через электронную почту: um.info@mos.ru. В теме письма следует указать «Московский код».

Вопрос для диктанта должен содержать преамбулу, формулировку, а также 4 варианта ответа, краткую расшифровку правильного варианта, ссылки на архивные источники по этой теме.

Для тренировки все желающие могут пройти краеведческие диктанты, которые были в прошлые годы. Их можно найти на портале «Узнай Москву» в разделе «Квесты».