РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 мар. Муниципальный форум «Управдом» пройдет в МФЦ Балашихи в четверг, на нем планируют обсудить вопросы социальной газификации в округе, сообщается на странице Управления ЖКХ администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем активных жителей Балашихи поучаствовать в форуме «Управдом». Он состоится 24 марта в 16:00 в МФЦ по адресу: ул. Советская, 4», - говорится в сообщении.

Тема мероприятия: «Реализация программы социальной газификации на территории городского округа Балашиха».