РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. С четверга комитет имущественных и земельных отношений администрации Подольска возобновит традиционные встречи с многодетными семьями по выбору земельных участков, сообщает пресс-служба администрации округа.

К распределению предложат 157 земельных участков, в том числе 65 в деревне Матвеевское (ТО «Лаговский», Подольск), 65 — в деревне Ваулово (Чехов), 27 — в деревне Волково (Наро-Фоминский округ).

Семьи будут приглашать по телефону в порядке очередности.

Телефон КИЗО для справок: 8(496)769-41-98, звонить с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу - с 09:00 до 17:00.