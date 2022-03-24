РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 мар. В нескольких населенных пунктах Домодедова в четверг ожидается отключение электричества в связи с проведением плановых работ, сообщается на сайте администрации округа.

В четверг электричество отключат на 2 часа в период с 9:00 до 17:00. Отключение ожидается в деревне Немцово, СНТ «Сигнал», СНТ «Здоровье», селе Ям на улице Путейская, деревнях Ивановка, Одинцово, Тургенево, Долматово, Барыбино, Шебочеево, СНТ «Труд», СНТ «Бугорок», СНТ «Запрудье», деревнях Камкино, Киселиха, Котляково, СНТ «Лесок», СНТ «Пахра-Котляково».

Отключение света направлено на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволит избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «Россети Московский регион» в разделе «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)220-02-20.