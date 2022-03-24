РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. В четверг в поселке Сосновый Бор подмосковного Подольска отключат электроэнергию, сообщили в теротделе администрации округа.
Света у жителей поселка не будет 2 часа в период с 9:00 до 17:00.
Там проведут плановые работы.
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РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. В четверг в поселке Сосновый Бор подмосковного Подольска отключат электроэнергию, сообщили в теротделе администрации округа.
Света у жителей поселка не будет 2 часа в период с 9:00 до 17:00.
Там проведут плановые работы.
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