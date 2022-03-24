РИАМО - 24 мар. В четверг депутаты Московской областной думы в рамках заседания планируют рассмотреть законопроект о льготах для управляющих компаний особых экономических зон, а также обсудить и обращение к премьер-министру страны Михаилу Мишустину. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного парламента.

«Планируется освободить УК от уплаты налога на имущество организаций. Речь идет о технико-внедренческих ОЭЗ, которые занимаются развитием инновационных технологий», - сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, развитие подобных зон на сегодняшний день особенно важно, так как они позволяют создавать условия для производства инновационной продукции.

Кроме того, в рамках очередного заседания будет рассмотрено обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Оно связано с празднованием в 2026 году 200-летия со дня рождения Михаила Салтыкова-Щедрина.

Региональный парламент выходит на федеральный уровень с инициативой празднования, так как писатель родился в Московской области. Данное предложение положительно оценили Кировская, Тульская и Рязанская области, Москва и Санкт-Петербург.

Также доклад о деятельности управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД РФ по Московской области будет представлен депутатам в рамках заседания.