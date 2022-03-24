РИАМО - 24 мар. С 09:50 до 14:00 по московскому времени в четверг состоятся торги 33 акциями, которые входят в индекс Мосбиржи (IMOEX), сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

В регуляторе отметили, что короткие продажи будут запрещены.

Кроме того, в четверг с 10:00 до 14:00 в штатном режиме проведут торги на срочном рынке контрактами на индекс Мосбиржи и отдельные акции, входящие в индекс IMOEX.

По остальным инструментам торги состоятся в режиме, который аналогичен установленному на 23 марта 2022 года.

Среди участников торгов – «Газпром» (GAZ), «Сбер» (SBER), «Аэрофлот» (AFLT), НЛМК (NLMK), «Лукойл» (LKOH), «Роснефть» (ROSN) и иные компании.

Торги акциями на Мосбирже закрылись 25 февраля. Это произошло на второй день после начала российской военной спецоперации на Украине.

Ранее глава государства Владимир Путин подписал указ о временных допмерах, которые призваны обеспечить финансовую стабильность в сфере валютного регулирования.