РИАМО - 23 мар. Врач-офтальмолог Владимир Боров сообщил, что обычно появившиеся перед глазами «мушки» повторяют абсолютно все движения глазного яблока. Это может произойти в результате возрастных изменений, сообщает «Вечерняя Москва».

«Мушки бывают разных форм и видов: полупрозрачные, кольцеобразные, в виде кривых и других форм», - перечислил врач.

По его словам, в группе риска находятся люди старше 50 лет, которые страдают близорукостью. С возрастом быстрее происходят распад стекловидного тела глаза и разрыв коллагена в органе, а количество света, которое получает сетчатка, понижается.

«В отдельных случаях подобные явления возникают вследствие мигреневых приступов, сахарного диабета, глазных травм, различных кристалловидных отложений в стекловидном теле», - пояснил офтальмолог.

Он уточнил, что «мушки» также могут быть связаны с серьезными патологиями. Если количество мушек или помутнений в глазах растет, то могли произойти разрыв сетчатой оболочки или кровоизлияние в глазу.

Еще «мушки» могут говорить об аутоиммунных, вирусных и грибковых поражениях стекловидного тела глаза у человека.

«Сегодня нет препаратов, которые полностью устраняют проблему, но они позволяют снизить показатели помутнения. В период терапии врач-офтальмолог назначает иммуномодуляторы, глазные капли и нейрометаболические стимуляторы, чтобы активировать в глазах процессы метаболизма», - заключил специалист.