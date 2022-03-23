РИАМО - 23 мар. В среду специалисты провели промывку одного из крупнейших газорегуляторных пунктов города – Головинской станции, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Рабочие промыли газорегуляторный пункт снаружи и изнутри, привели в порядок учебный полигон и гаражный комплекс.

На территории мегаполиса после зимы планируют промыть все объекты газотранспортной системы.

Сейчас в работе фасады 131 здания газораспределительных пунктов и прилегающие к ним территории.