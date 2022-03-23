РИАМО - 23 мар. Зарубежные представители лизинговых компаний требуют вернуть им более 500 российских самолетов, сообщает kp.ru.

«Уже запросы получены на более чем 500 наших самолетов зарубежного производства. Если отдать им 500 самолетов, они не смогут их ремаркетировать, не смогут осуществить перепродажу, то есть они просто их забирают, потому что это является политическим решением», - сообщил министр транспорта России Виталий Савельев.

По его словам, сумма выкупа составляет 20 млрд долларов. Это в том случае, если выкупать воздушные судна по остаточной стоимости.

Геополитическая ситуация обострилась в мире 24 февраля. В этот день президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной операции на Украине.

Сейчас Россия занимает первое место в мире по числу введенных санкций.