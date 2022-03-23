РИАМО - 23 мар. Предметы русского изобразительного искусства могут сильно вырасти в стоимости и стать популярными в западных странах, как после распада СССР, сообщила учредитель Института арт-бизнеса и антиквариата, член Международной конфедерации антикваров и арт-дилеров Ирина Колосова.

Аукционные дома Sotheby's и Christie's приняли решение об отмене торгов предметами русского искусства по политическим причинам. Эти компании лишили клиентов возможности пополнить свои коллекции новыми ценными экспонатами. Данное решение объясняется желанием контролировать «экономику внимания», уточнила арт-консультант.

«На международном рынке не только Sotheby's и Christie's отменили торги, мы также не будем участвовать в Венецианской биеннале. За счет внимания наше искусство могло принести на торгах большие деньги. Нас отключают от аукционов искусства, чтобы иметь полную власть над экономикой внимания», – сказала Колосова в эфир радио Sputnik.

Она пояснила, что последствием такого решения будет дефицит предметов искусства из России на рынке, а также вырастет интерес к ним. Данную ситуацию можно сравнить с периодом «железного занавеса» времен СССР, после которого советское искусство стало очень популярным в западных странах.

В отношении России были введены экономические санкции из-за проведения военной спецоперации на территории Украины.