РИАМО - 23 мар. В среду музейном комплексе «Зоя» состоялось открытие интерактивного проекта «Она и Космос». Проект состоит из 7 тематических разделов, вокруг которых выстроена экспозиция, сообщает пресс-служба регионального Минкульта.

Открытие проекта посетили министр культуры Подмосковья Елена Харламова, зампредседателя комитета по социальной политике и здравоохранению Московской областной думы Владимир Вшивцев, легендарный космический биолог Галина Нечитайло, директор «ИнтерактивСинерджиТехнолоджес» Алена Галичина, представители учреждений – участников проекта.

«Сегодня этим проектом мы начинаем масштабную многолетнюю программу «Она и Мир», которая будет реализована в музее «Зоя» и будет рассказывать о великих женщинах, связанных с направлениями в литературе, искусстве, науке и других сферах», – сказала Елена Харламова.

В проект входят 7 тематических разделов, а вокруг них построена экспозиция – истории женщин, участвовавших в освоении космоса. В их число входит космонавт, Герой СССР Валентина Терешкова, вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина, космический архитектор Галина Балашова, космический биолог Галина Нечитайло, астроном Тамара Смирнова, инженер Алла Масевич и космонавт Анна Кикина.

В центре экспозиции расположен ультрасовременный сферический экран, на котором каждый желающий сможет посмотреть увлекательный научно-популярный, развлекательный или детский контент. А еще посетители смогут увидеть настоящий космический скафандр, предоставленный московским Музеем космонавтики, и другие экспонаты.