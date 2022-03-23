РИАМО - 23 мар. Президент России Владимир Путин созвонился с израильским премьер-министром Нафтали Беннетом и обсудил ситуацию на Украине, сообщает «Мир 24».

Во время разговора президент РФ оценил ход переговоров между Россией и Украиной. Свою оценку происходящего также дал и Беннет.

Ранее Владимир Путин также провел переговоры о происходящем на Украине с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Она направлена на освобождение населения Донбасса, а также на денацификацию и демилитаризацию Украины.