РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 мар. В прошлом году в ряде сельских территорий Никитского административного округа Домодедова установили детские игровые элементы, сообщил начальник территориального отдела Никитского административного округа Валерий Петров.



Отчет администрации перед населением провели в Никитском административном округе Домодедова в среду. На мероприятии присутствовали глава Домодедова Михаил Ежокин, депутат Мособлдумы Олег Жолобов, председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский, депутаты округа и другие.



«По муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды» была выполнена установка детских игровых элементов в деревнях Авдотьино, Вахромеево, Кучино, Одинцово, Поливаново, Щербинка, Юсупово и в селах Никитское и Битягово на общую сумму 5 млн 122 тыс. рублей», - сказал Петров.



Он поблагодарил активных жителей сельских населенных пунктов, которые взяли на себя обязательство по уборке территории и окосу травы у данных объектов.