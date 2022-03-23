РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 мар. В 2021 году в территориальный отдел Никитского административного округа поступило 52 обращения граждан. Об этом сообщил начальник территориального отдела Никитского административного округа Валерий Петров.



Отчет администрации перед населением провели в Никитском административном округе Домодедова в среду. На мероприятии присутствовали глава Домодедова Михаил Ежокин, депутат Мособлдумы Олег Жолобов, председатель Совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский, депутаты округа и другие.



«За отчетный период в территориальный отдел поступило 52 обращения. На личном приеме принято 185 человек», - сказал Петров.



Он отметил, что на прошлогоднем отчете было оформлено 43 поручения главы. Из них в настоящее время выполнены 11.