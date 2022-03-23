РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 мар. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов в ходе рабочего визита в микрорайон Заря Балашихи навестил 87-летнюю пенсионерку Екатерину Никулину и передал ей продуктовый набор от волонтерского штаба, сообщает пресс-служба депутата.

Женщина поблагодарила за своевременную помощь, пожелала депутату крепкого здоровья и попросила решить вопрос с подтоплением дворовой территории. Она рассказала, что при обильном снеготаянии или дождях по дороге вдоль дома, которая ведет к магазинам и Дому офицеров, разливается огромная лужа.

«Я сама не могу выйти, боюсь. Зимой – скользко, в дождь – промочу ноги. А в магазин надо сходить, да и я не домосед - люблю гулять, это полезно для таких пожилых людей, как я. Хорошо, что хоть дочка ко мне приехала из Белоруссии, тоже уже пенсионерка и социальный работник помогает», - сказала Никулина.

Ефимов сообщил, что обратит внимание администрации Балашихи на данную проблему.

«Такие вопросы решаются разуклонкой асфальта при комплексном ремонте дворовой территории. Посмотрим, что можно сделать с отводом воды», - отметил областной депутат.

Он пожелал пенсионерке беречь себя и звонить на горячий телефон волонтерского штаба «Единой России», если потребуется помощь.

Волонтерский штаб Балашихинского отделения партии «Единая Россия», тел: 8 (495) 522-50-19.