РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 мар. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов в ходе рабочего визита в микрорайон Заря Балашихи навестил 87-летнюю пенсионерку Екатерину Никулину и передал ей продуктовый набор от волонтерского штаба, сообщает пресс-служба депутата.
Женщина поблагодарила за своевременную помощь, пожелала депутату крепкого здоровья и попросила решить вопрос с подтоплением дворовой территории. Она рассказала, что при обильном снеготаянии или дождях по дороге вдоль дома, которая ведет к магазинам и Дому офицеров, разливается огромная лужа.
Ефимов сообщил, что обратит внимание администрации Балашихи на данную проблему.
«Такие вопросы решаются разуклонкой асфальта при комплексном ремонте дворовой территории. Посмотрим, что можно сделать с отводом воды», - отметил областной депутат.
Он пожелал пенсионерке беречь себя и звонить на горячий телефон волонтерского штаба «Единой России», если потребуется помощь.
Волонтерский штаб Балашихинского отделения партии «Единая Россия», тел: 8 (495) 522-50-19.
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