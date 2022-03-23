РИАМО - 23 мар. Из-за роста стоимости машин автовладельцы в РФ начали публиковать объявления об обмене транспортных средств с пробегом на недвижимость, сообщает Газета.ru.

Объявления появились на сайтах «Авито» и «Авто.ру». Машины на жилье и иную недвижимость предлагают поменять в Перми, Махачкале, Славянске-на-Кубани, Новом Уренгое и других городах.

Так, автовладельцы готовы обменять машину на гаражи, земельные участки, частные дома и квартиры. Недвижимость должна соответствовать номинальной стоимости авто.

Риелторы считают подобные объявления «экзотическим явлением» на рынке недвижимости, но согласны с логикой продавцов.

«В нынешних обстоятельствах правильно и логично продавать свое имущество и не уходить в накопления, а сразу же покупать другой максимально ликвидный актив по наименьшей цене», — пояснил руководитель агентства «Лабецкий Недвижимость» Никита Лабецкий.

По его словам, квартиры следует продавать по самому верху рынка. Покупать на вырученные средства следует другие активы, у которых есть перспектива роста в ближайшее время.