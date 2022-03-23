РИАМО - 23 мар. Барьеры для сдерживания уровня воды установили вдоль причала «Зарядье» на Москворецкой набережной и около причала «Международная выставка» на Краснопресненской набережной, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

В случае паводка и резкого подъема уровня воды ограждения предотвратят возможные подтопления причалов и прилегающих к ним территорий.

Установленные конструкции состоят из пластиковых блоков размером 1,5 на 2 метра, весящих по 70 кг каждый. Блоки наполняются водой для устойчивости, а также прокладываются гидроизоляционным материалом и мешками с песком.

Места установки барьеров выбраны не случайно – причалы расположены невысоко над водой, а рядом с ними находятся подземные пешеходные переходы, которые нужно оградить от возможного паводка.