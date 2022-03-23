РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. В микрорайоне Климовск Подольска мошенники ходили по квартирам и предлагали платную поверку счетчиков воды, сообщает теротдел администрации округа.

Мошенники начали ходить по квартирам в среду. Они представлялись сотрудниками частной фирмы, которая занимается поверкой счетчиков. Мошенники уверяли граждан, что между ними, МУП «Водоканал» и МУП «СЕЗ» заключен договор на проведение данных видов работ. Они предлагали жителям услугу мониторинга оборудования. Доверчивые граждане пускали специалистов и платили им деньги ни за что.

По закону поверка индивидуальных приборов учета воды выполняется согласно межповерочного интервала, указанного в паспорте прибора. Требования любой сторонней организации о поверке ранее указанного срока являются незаконными.

Представители власти попросили предупредить родственников и знакомых старшего поколения. В первую очередь страдают от мошенников пожилые люди.