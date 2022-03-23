РИАМО - 23 мар. Загруженность дорожной сети столицы в среду вечером составляет 7 баллов из 10 возможных. Пробки начнут рассасываться после 20 часов, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Бордовым цветом обозначено движение у станций метро «Кузнецкий мост», «Лубянка», «Китай-город», «Театральная». Также стоит движение на улице Новый Арбат, Москворецкой набережной, улице Александра Солженицына.

Сложная ситуация также на юго-западе и юго-востоке МКАД.

Ситуация улучшится только к 20 часам. Тогда плотность движения спадет до 5 баллов.