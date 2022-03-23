РИАМО - 23 мар. С 24 марта заседания Московской городской думы снова начнут проводить в очном формате, сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

«В связи со снятием ряда ограничений <…> с 24 марта 2022 года возобновить проведение заседаний Мосгордумы в очном формате», - сказал Шапошников.

Также заседания и собрания фракций, объединений и комиссий будут проводить в очном или онлайн-формате по решению их председателей или руководителей.

Кроме того, возобновляется прием населения в приемной городского парламента. Прием будут проводить без предварительной записи и ограничений по числу посетителей в день.