РИАМО - 23 мар. Злоумышленники могут воспользоваться попытками россиян получить доступ к интернет-ресурсам с помощью VPN, сообщил эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий.

Соцсети Facebook (признана в России экстремистской) и Instagram (признана в стране экстремистской) заблокированы в РФ. При этом некоторые россияне пытаются получить к ним доступ с помощью виртуальных частных сетей (VPN).

«В интернете активно предлагают услуги по созданию личного VPN-сервера или по установке на устройства VPN-сервисов, которыми могут воспользоваться не очень хорошо технически подкованные люди. К такому человеку домой может прийти мастер, который помимо VPN может установить программу удаленного доступа, чтобы потом скопировать фотографии или иную конфиденциальную информацию с компьютера», – пояснил Лукацкий в эфире радио Sputnik.

По его словам, злоумышленники могут продать полученные данные или с их помощью шантажировать людей.

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, нужно самостоятельно устанавливать VPN. Но и в таком случае есть риск, что личная информация может попасть к третьим лицам, которые используют ее, например, для навязывания товаров или услуг, предупредил эксперт.

«Операторы VPN-сервисов могут установить факт вашего подключения к какому-либо ресурсу. Этой информацией ряд компаний торгуют», – напомнил Лукацкий.

По его словам, такие предприниматели продают данные об интересующих пользователей сайтах рекламным и маркетинговым агентствам.