РИАМО - 23 мар. Со стороны Украины произошел выстрел в сторону сел Журавлевки и Нехотеевки Белгородской области, есть пострадавшие, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что снаряд разорвался в селе. В результате происшествия пострадали местные жители, им оказывается необходимая помощь.

«Поэтому для безопасности жителей Журавлевки и Нехотеевки администрация Белгородского района вводит режим ЧС в этих двух селах. Подробности о состоянии здоровья пострадавших сообщу чуть позднее», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что дал поручение своему заместителю по строительству Владимиру Базарову восстановить дом, в который попал снаряд, в кратчайшие сроки.