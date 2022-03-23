РИАМО - 23 мар. В подмосковном парке «Патриот» в Одинцовском округе 26 марта пройдет турнир-презентация по военно-прикладному виду спорта «Армейское тактик-стрелковое многоборье», сообщает пресс-служба Федерации армейской тактической стрельбы в России.

Участие в мероприятии примут представители министерства обороны страны, судьи, эксперты, спортсмены и столичные кадеты.

В программу включены презентация многоборья и планов соревнований на 2022 год. Кроме того, на площадке мероприятия пройдет мини-турнир по правилам АТСМ с участием курсантов Военного университета Минобороны РФ.

«В рамках турнира-презентации пройдут мастер-классы по тактике, стрельбе из различных видов оружия, метанию ножей, саперных лопаток и гранат, рукопашному бою и по оказанию первой помощи в условиях, приближенных к боевым», – рассказал генеральный секретарь ФАТСР, председатель общественной организации «Московский суворовцы» Дмитрий Нестеров.

Федерация работает на развитие армейского тактико-стрелкового многоборья среди допризывной и призывной молодежи, военнослужащих, служащих и россиян, которые подлежат военному призыву в мирное и военное время. ФАТСР была создана в соответствии с поручением президента России Владимира Путина о развитии военно-прикладных видов спорта в стране.