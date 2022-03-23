РИАМО - 23 мар. На этой неделе депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект о похоронном деле, который должен сделать рынок похоронных услуг более прозрачным, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Речь идет о проекте федерального закона «О похоронном деле в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Согласно законопроекту, уполномоченный орган региона РФ в сфере погребения и похоронного сможет выдавать юрлицам и предпринимателям разрешения на осуществление деятельности по организации похорон. Заниматься похоронным делом без разрешения нельзя.

Кроме того, теперь заказы на организацию похорон будут принимать стационарные пункты приема заказов или диспетчерский центр.

Новый законопроект также предусматривает возможность создания частных кладбищ. Также проект закона запрещает навязывание услуг по подготовке тела умершего к погребению. В проекте документ есть и иные нововведения.

«Данный законопроект нацелен сделать рынок похоронных услуг более прозрачным, ввести понятную ценовую политику, а также создать одинаковые требования к поставщикам и единый механизм входа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на рынок ритуальных услуг», - отметил зампред правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.