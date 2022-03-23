РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 мар. В подмосковном Домодедове обсудили меры поддержки местных предприятий, сообщил глава округа Михаил Ежокин.

«Сегодня продовольственная безопасность страны и меры поддержки отечественных производителей - безусловный приоритет нашей работы. Провели совещание с представителями предприятий пищевой промышленности и банков по вопросам государственной поддержки домодедовских предприятий. Обсудили ключевые решения федеральных и областных властей для стабилизации ситуации на российском рынке», - написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что в пищевой промышленности особенно актуально импортозамещение, о чем также говорит губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Из-за введения санкций некоторые экспортеры продуктов питания и предприятия общепита приостановили работу в России, наши производители готовы их заменить и обеспечить жителей качественным продовольствием. Уверен, эту задачу выполним на отлично», - заключил Ежокин.