РИАМО - 23 мар. Прокуратура Московской области принимает меры реагирования для недопущения подорожания продуктов питания, лекарств, медизделий и иных социально значимых товаров, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники подмосковной прокуратуры организовали ежедневный мониторинг законности ценообразования на социально значимые категории товаров и соблюдение законодательства компаниями, которые находятся по иностранным влиянием.

Органами прокуратуры области проведены проверки сообщений в Сети о дефиците сахара в объектах розничной продажи. В результате руководителям магазинов объявлено 40 предостережений о недопустимости повышения цен на социально значимые продовольственные товары. Из-за ограничения товарооборота сахара прокуроры внесли 34 представления.

Чтобы не допустить нарушений трудовых прав работников, а также налогового и иного законодательства, 5 руководителям зарубежных компаний объявлены предостережения. Представители еще 2 организаций вызваны в прокуратуру для объявления предостережений.

Еще были объявлены предостережения производителям, крупнейшему оптовику и аптечным сетям. Чтобы руководители организаций не создавали искусственный дефицит товаров и не поднимали цены без оснований, прокуроры региона объявили 87 предостережений о недопустимости нарушений закона РФ.