РИАМО - 23 мар. Всероссийские соревнования по конному спорту пройдут в спортивном комплексе «Измайлово» 24 и 25 марта. В них примут участие более 30 спортсменов из Московской области, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В соревнованиях выступят наездники в следующих возрастных категориях: 7-9 лет, 10-13 лет, 13-16 лет, от 3 до 7 лет.

После участия в соревнованиях им будут присвоены юношеские спортивные разряды по конному спорту.

Также во время соревнований пройдут серия мастер-классов «Верхом к пятерке», анимационные программы, интерактивные площадки, фотозоны, ярмарка и так далее.

В соревнованиях примут участие спортсмены из городов Северного и Южного Урала. Особое внимание во время соревнований отведут отдельным зачетам на призы городов-участников «Пони-моста».