РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 мар. Реконструкция стадиона «Труд», на территории которого появится современный физкультурно-оздоровительный комплекс, продолжается в подмосковной Балашихе. В настоящий момент ведутся работы по устройству цокольного этажа здания ФОКа, внутриплощадочных инженерных сетей, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Строительная готовность составляет более 10%. Работы ведутся в графике. Реконструкция объекта ведется в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

В ФОКе разместятся универсальный спортивный и тренажерный залы, раздевалки, инвентарные и тренерские помещения. Кроме того, проектом предусмотрены медицинский блок, буфет, гардероб и пост охраны, а также вспомогательные помещения.

В рамках реконструкции существующего стадиона появится современное подогреваемое поле с искусственным покрытием, беговыми дорожками и трибунами для зрителей, будут установлены мачты для освещения, обустроено парковочное пространство. Организуют и отдельную игровую зону для бейсбола.

Площадь земельного участка, на котором расположен стадион «Труд», - 16,5 тыс. кв. м. Завершить реконструкцию и ввести объект в эксплуатацию планируется в текущем году.

Стадион «Труд» был открыт в 1928 году, а в 1980-м здесь было построено здание с небольшим спортзалом. Сегодня стадион включает в себя футбольное поле с естественным газоном, ФОК, хоккейный корт. В январе 2019 года стадион «Труд» вошел в состав МБУ ФКиС «Спортивная школа олимпийского резерва «Метеор».