РИАМО - 23 мар. В Москве перед судом предстанет 43-летний таксист из Подмосковья, спровоцировавший смертельное ДТП на Ярославском шоссе в ноябре 2021 года, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Следствием установлено, что 7 ноября 2021 года фигурант принял заказ на поездку от женщины с несовершеннолетним сыном. Во время движения по шоссе водитель в нарушении правил дорожного движения выехал за пределы дороги и врезался в барьерное ограждение.

В результате столкновения пассажирка и ее сын получили тяжелые травмы. От полученных ранений ребенок скончался в больнице.

По данным правоохранителей, автомобиль Nissan Almera, на котором мужчина занимался извозом, был исправен и ДТП произошло по причине невнимательности водителя.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть человека).

Прокуратура уже направила обвинительное заключение в суд, который в ближайшее время вынесет окончательный вердикт.