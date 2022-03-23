РИАМО - 23 мар. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России сохранятся льготные ставки по программам семейной, сельской и дальневосточной ипотеки, сообщает kp.ru.

На данной момент ставка по семейной ипотеке составляет 6%, по сельской - 3%, а по дальневосточной - 2%.

Кроме того, российский лидер поддержал инициативу по увеличению ставки по льготной ипотеке до 12%, сейчас она равна 7%. Также увеличится лимит по жилищному кредиту. Так, в Москве и Санкт-Петербурге он составит 12 млн рублей.

В начале марта стало известно, что сотрудники российских IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку в рамках поддержки от государства.