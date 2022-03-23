РИАМО - 23 мар. Российский IT-рынок перестраивается в реальном времени. Главным трендом последних недель стало снижение спроса на IT-специалистов, сообщает Газета.ru.

Так, на платформе Headhunter за месяц снизилось количество вакансий для разработчиков на 23% с 79 тыс. в середине февраля до 60 тыс. вакансий сегодня.

«Такой резкий спад — закономерное и временное следствие происходящего на рынке: зарубежные компании приостанавливают свою деятельность, а российские — перестраховываются в условиях неопределенности. Обратную картину показывают технологические компании, базирующиеся за рубежом, в особенности в США и ОАЭ», – заявил программный директор факультета backend-разработки Skillbox Даниил Пилипенко.

Хотя число вакансий в IT-отрасли в количественном выражении снизилось, структура спроса на программистов не изменилась. По количеству вакансий первое место занимают позиции во фронтенде, а Java, PHP и Python являются самыми востребованными языками программирования.

«Если говорить про уровень разработчиков, то middle-специалисты по-прежнему наиболее востребованы, затем идут Senior и Junior. Уровень зарплат пока сохраняется», – подчеркнул Пилипенко.

Восстановления спроса на разработчиков можно ожидать после перестройки IT-рынка. Возможно, всплеск произойдет уже в апреле. Если в начале пандемии резкий рост произошел из-за массовой разработки онлайн-сервисов, то сейчас его можно прогнозировать из-за необходимости создавать отечественные аналоги недоступных в России сервисов и программ.