РИАМО - 23 мар. В 2021 году с помощью камер видеонаблюдения в столице удалось раскрыть около 7 тыс. преступлений. Кроме того, более 600 поднадзорных лиц привлечены к ответственности за нарушение установленных судом ограничений, сообщил начальник Главного управления МВД России по городу Москве Олег Баранов.

«За год с использованием систем видеонаблюдения раскрыто почти 7 тыс. преступлений. <…> Благодаря этой системе (распознавания лиц - ред.) за 2021 год задержано почти 400 лиц, находящихся в федеральном розыске», - рассказал Баранов в ходе отчета о работе ведомства в 2021 году на заседании Мосгордумы.

Он уточнил, что более 600 поднадзорных лиц привлечены к ответственности за нарушение установленных судом ограничений.

Баранов также добавил, что в прошлом году полиция выявила свыше 11 тыс. экономических преступлений. 2 тыс. из них - коррупционной направленности.

«В результате расследования этих преступлений был возмещен ущерб на сумму более 300 млрд рублей», - отметил Баранов.