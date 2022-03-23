РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. В подмосковном Подольске избрали нового председателя Общественной палаты, им стал Виталий Пономарев, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В среду прошло очередное заседание Общественной палаты городского округа. Первый вопрос был о принятии отставки председателя Общественной палаты Георгия Унгуряна в связи с болезнью. Общественники приняли его отставку.

Вторым вопросом стали выборы председателя Общественной палаты городского округа. Двое претендентов - Андрей Филимонов и Андрей Панарин - сняли свои кандидатуры.

«Большинством голосов на открытом голосовании избран Пономарев», - сказал ответственный секретарь Общественной палаты округа Борис Вайнштейн.

За Пономарева проголосовали 26 человек, еще 12 воздержались.

Новый председатель Общественной палаты также является председателем Подольской территориальной организации профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ.

Глава Подольска Дмитрий Жариков выразил надежду, что Пономарев справится со стоящими перед ним задачами и в дальнейшем работа администрации и общественников будет плодотворной.