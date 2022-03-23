РИАМО - 23 мар. В администрации городского округа Подольск состоялся региональный штаб по реализации президентского проекта «Социальная газификация». Под председательством министра энергетики Подмосковья Александра Самарина участники обсудили ход реализации проекта в регионе и определили планы программы на ближайшее будущее, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

«Реализация программы находится сейчас в самом разгаре. У нас на прошлый год в планах было газифицировать 113 населенных пунктов, мы этот план выполнили. В этом году мы планируем подключить 1 692 населенных пункта», — рассказал Самарин в разговоре с главами городских округов и представителями предприятий, задействованных в работах по соцгазификации.

Министр отметил, что на первый квартал 2022 года в Подмосковье запланирована газификация 295 населенных пунктов, из них 267 уже подключены к газу, а 28 подключат до конца месяца.

Самарин выразил уверенность, что планы первого квартала программы соцгазификации на 2022 год будут выполнены.

В Подольске, ставшем местом проведения регионального штаба по соцгазификации, уже подключили к газу 54 населенных пункта из запланированных 74. В настоящий момент программа в округе выполнена на 73%.

В марте компания «Мособлгаз» проводит работы по газификации 267 населенных пунктов Подмосковья. Сейчас работы ведутся на 112 объектах.

На совещании было отмечено, что важной темой для обсуждения остается обеспечение безопасности при эксплуатации газового оборудования. При этом заключение договоров на техническое обслуживание газового оборудования в индивидуальных жилых домах ведется в достаточно быстром темпе.