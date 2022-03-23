РИАМО - 23 мар. Столичное правительство рассмотрит создание в мегаполисе специализированного пищевого технопарка. С такой инициативой к властям города обратились представители бизнес-сообщества, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В технопарке будут производственные и офисные помещения, склады, пищевые лаборатории, кулинарный коворкинг и точки питания.

Создание специализированного пищевого технопарка станет одной из мер поддержки малого и среднего предпринимательства столицы. С этой же целью правительство Москвы рассмотрит реализацию программы по софинансированию затрат предприятий города на продвижение своей продукции и автоматическое продление договоров размещения и установки объектов на 2 года.

Всего в столице сейчас работают 797 тыс. малых, средних и микропредприятий. В этом секторе экономики Москвы заняты около 4,2 млн человек.

Наибольшее число предприятий МСП действуют в торговой сфере, научной сфере и отрасли операций с недвижимостью.

По итогам 2021 года от малого и среднего бизнеса в экономику города поступило 674 млрд рублей налоговых поступлений, что на 20% больше показателя 2020 года.

На поддержку МСП в городе были направлены масштабные антикризисные меры. Их совокупный объем в 2020 и 2021 годах составил более 43 млрд рублей.