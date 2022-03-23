РИАМО - 23 мар. На станциях Вешняки и Ухтомская Казанского направления МЖД прошел рейд железнодорожников и сотрудников транспортной полиции. Пассажирам напомнили правила безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба МЖД.

Мероприятие прошло именно на Казанском направлении, потому что с начала 2022 года на этой линии было выявлено 40 случаев травмирования граждан, которые нарушили правила безопасности.

Чаще всего к росту травматизма приводят хождение по железнодорожным путям в неположенном месте и несанкционированный проход на платформы. Большую часть нарушителей составляют подростки, молодежь и мужчины. Они пренебрегают требованиями безопасности, несмотря на ограждения и возможность перейти железнодорожные пути по оборудованным переходам.

Железнодорожники и сотрудники транспортной полиции провели беседу с нарушителями и вручили им памятки о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.