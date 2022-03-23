РИАМО - 23 мар. Из-за спецоперации на территории Украины Международная организация труда планирует приостановить свое сотрудничество с Россией, сообщает kp.ru.

В заявлении организации отмечается, что исключение в вопросах сотрудничества составит только гуманитарная помощь, по ней работа продолжится.

Приостановка сотрудничества будет длиться до согласования прекращения огня или мирного урегулирования конфликта.

Ранее Европейский суд по правам человека сообщил, что РФ перестанет быть стороной Европейской конвенции о защите прав человека с 16 сентября этого года из-за военной спецоперации на Украине.

В то же время президент РФ Владимир Путин объявил, что страна уходит от использования доллара и будет продавать газ за российские рубли.