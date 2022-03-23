РИАМО - 23 мар. С 14 по 20 марта на учетно-регистрационные действия в управление Росреестра по Московской области поступило 59 818 заявлений, сообщает пресс-служба управления.

На ежедневной основе региональное управление Росреестра предоставляет порядка 10 тыс. услуг.

На регистрацию договоров долевого участия (ДДУ) за истекшую неделю поступило 2 156 заявлений, из них в электронном виде – 1 832 (85%).

Росреестр уделяет особое внимание электронным услугам. Предоставление госуслуг в электронном виде снижает административные барьеры, уменьшает сроки и повышает качество оказываемых услуг на территории региона.

Все учетно-регистрационные действия в управлении производятся в установленные законом сроки. Все электронные сервисы доступны пользователям в личном кабинете на официальном сайте ведомства.