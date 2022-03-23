РИАМО - 23 мар. Случаи визитов лжекоммунальщиков участились в Подмосковье с наступлением весны. Мошенники приходят в дома жителей под видом сотрудников коммунальных служб, предлагающих услуги по поверке и замене счетчиков, газового или иного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

В ведомстве призывают жителей не попадаться на уловки таких аферистов. Для этого нужно соблюдать ряд простых правил.

Так, следует помнить, что сотрудники коммунальных служб почти никогда не приходят без предупреждения. О своих визитах они сообщают заранее. Кроме того, все они одеты в специальную униформу с логотипом компании.

Еще жителей должны насторожить фразы «срочно» и «в ближайшее время». Это связано с тем, что выезды специалистов осуществляются только по заявкам граждан.

При этом при плановой проверке услуги оплачивать не нужно. Наличные деньги на месте специалисты не берут.

«Будьте бдительны и помните, что если в квартире нет аварийной ситуации, то граждане имеют полное право не пускать к себе сотрудников коммунальных служб. Соблюдая необходимые правила профилактики, каждый находится в безопасности», - сообщил зампред правительства Московской области - руководитель ГУРБ Роман Каратаев.